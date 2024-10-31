Президент Армении назначил послов в ряд стран

Президент Армении назначил послов в ряд стран

ЕРЕВАН, 31 октября. /АРКА/. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал в четверг ряд указов, которыми произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе.

Так, Армен Авакян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Иране и назначен Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Туркменистане.

Рубен Харазян отозвал с поста главы армянской дипмиссии в Туркменистане и назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Сирии.

Григор Акопян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РА в Иране.

Тигран Геворкян отозван с поста руководителя армянской дипмиссии в Сирии и Иордании. -0-

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20:44 31.10.2024

послы, назначение, отзыв, президент
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