ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Президент Армении назначил Србуи Гальян министром юстиции. Соответствующий указ размещен на сайте президента.



Гальян занимала должность заместителя генерального прокурора Армении, координировав сферу, связанную с вопросами конфискации имущества незаконного происхождения.



С 2015 по 2019 гг. занимала различные посты в Специальной следственной службе, а в 2019-2020 гг. работала в должности заместителя министра юстиции.



Должность министра юстиции Армении вакантна с 1 октября после отставки Григора Минасяна. -0-





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12:22 05.11.2024