Президент Армении назначил Србуи Гальян министром юстиции

Президент Армении назначил Србуи Гальян министром юстиции

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Президент Армении назначил Србуи Гальян министром юстиции. Соответствующий указ размещен на сайте президента.

Гальян занимала должность заместителя генерального прокурора Армении, координировав сферу, связанную с вопросами конфискации имущества незаконного происхождения.

С 2015 по 2019 гг. занимала различные посты в Специальной следственной службе, а в 2019-2020 гг. работала в должности заместителя министра юстиции.

Должность министра юстиции Армении вакантна с 1 октября после отставки Григора Минасяна. -0-

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12:22 05.11.2024

Србуи Гальян, министр юстиции, Армения
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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