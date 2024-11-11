Швеция является преданным партнером Армении и поддерживает укрепление ее отношений с ЕС - глава МИД

Швеция является преданным партнером Армении и поддерживает укрепление ее отношений с ЕС - глава МИД

ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. Швеция поддерживает укрепление отношений Армения-ЕС, заявила глава МИД Швеции Мария Стенергард по итогам встречи с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном.

«Швеция является преданным партнером Армении и ее демократических реформ. Мы поддерживаем укрепление отношений ЕС-Армения. Я с нетерпением жду развития наших тесных отношений!», - написала она в своем микроблоге в Х.

По сообщению пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства, на встрече были обсуждены перспективы расширения политического диалога на высоком уровне между Арменией и Швецией, обогащения двусторонней повестки и углубления сотрудничества. В целях развития отраслевого сотрудничества были выделены основные направления, представляющие взаимный интерес.

«Уверен, что совместными активными усилиями мы сможем наилучшим образом реализовать возможности расширения нашего партнёрства как в двустороннем порядке, так и с ЕС, в том числе для дальнейшего продвижения политического диалога, торговли, деловых связей, контактов между людьми», - сказал Мирзоян. -0-

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18:36 11.11.2024

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