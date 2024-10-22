Спикер НС Армении заявил о необходимости обсуждения участия в COP29 в Азербайджане: решение не принято

Спикер НС Армении заявил о необходимости обсуждения участия в COP29 в Азербайджане: решение не принято

ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. Решения об участии Армении  в COP29 в Баку пока нет, заявил во вторник спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Нам необходимо обсудить и понять, почему мы должны участвовать, что это даст Республике Армения, и на каком уровне мы будем участвовать. Приглашение на COP29 и участие - это не только событие и монополия Азербайджана. Это мероприятие ООН. Мы обсудим и поймем, нужно ли это нашему государству. Если нет - не поедем», - сказал Симонян на брифинге в Национальном Собрании. 

На вопрос, не сожалеет ли Армения о том, что поддержала проведение COP-29 в Баку, Симонян ответил отрицательно.

«Нет, а как? В обмен на это мы получили пленных. Тем не менее, можно сказать, что нам пришлось пойти на это в очень плохой ситуации. Мы пошли на это для возвращения домой более 30 наших пленных», - пояснил спикер.

О саммите

Саммит ООН по изменению климата COP-29 пройдет в Баку 11-22 ноября. Армения несколько месяцев назад получила приглашение на саммит, однако решение по вопросу участия в нем власти республики ещё не приняли. -0-

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11:58 22.10.2024

Симонян, Ереван, Баку, COP29, Армения
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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