Трамп может назначить госсекретарем США Марка Рубио, который выступал с поддержкой Армении

ЕРЕВАН, 12 ноября. /АРКА/. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает сенатора от Флориды Марко Рубио в качестве кандидата на пост госсекретаря, сообщает Интерфакссо ссылкой на Axios.



Портал характеризует Рубио как "ястреба во внешней политике".



В ноябре 2023 года Рубио поддержал принятый Сенатом Акт о защите Армении, предусматривающий запрет на военно-техническое содействие Азербайджана со стороны президента США. Рубио заявлял, что деньги американских налогоплательщиков не должны направляться в Азербайджан - страну, которая принесла нестабильность в регион.



В апреле 2024 года Рубио проголосовал против выделения Киеву помощи в размере $95 млрд и "призвал Украину к переговорам о прекращении войны с Россией, даже если это означает, что РФ сохранит за собой часть украинской территории". В то же время сенатор против нормализации отношений с Кубой и известен своей жесткой позицией в отношении Китая, пишет Axios.



Телеканал CNN, который со ссылкой на информированные источники подтверждает планы Трампа в отношении Рубио, отмечает, что сам сенатор заинтересован в потенциальном присоединении к кабинету будущего президента, если ему будет предложена соответствующая должность. С учетом его богатого опыта в области внешней политики и того, что он является членом сенатского комитета по разведке и комитета по международным отношениям, Госдепартамент "показался ему подходящим ведомством".



По данным телеканала, ранее Трамп склонялся к кандидатуре Ричарда Гренелла, который во время его первого президентства был послом в Германии, а затем исполняющим обязанности директора национальной разведки. Однако после ряда звонков и бесед с союзниками Рубио "он отдал ему предпочтение".



Тем не менее, источники предупреждают, что "пока предложение не будет сделано официально, Трамп может передумать".



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09:39 12.11.2024