Трехсторонняя комиссия по деблокаде региональных коммуникаций не действует из-за отсутствия консенсуса – вице-премьер Армении

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Комиссия Армении, России и Азербайджана по разблокированию коммуникаций в регионе не действует из-за отсутствия консенсуса, заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.



"Работа комиссии не продолжается. По факту, есть фундаментальные вопросы, по которым должен быть консенсус. Пока этого консенсуса не будет, продолжение обсуждения деталей не имеет смысла", - сказал он журналистам перед заседанием постоянной парламентской комиссии по внешним связям.



В ходе 12-го заседания трехсторонней рабочей группы в Москве в начале июня текущего года вице-премьеры Армении, России и Азербайджана Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев достигли понимания относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз. -0-



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11:58 21.10.2024