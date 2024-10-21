В отношениях Армения-Иран открылись новые возможности после избрания Пезешкиана - Восканян
ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан почти с первого дня вступления в должность заявил об особом уровне отношений с Арменией. Об этом заявил заведующий Кафедрой иранистики факультета востоковедения ЕГУ Вардан Восканян.
"В этом отношении для нас не только ничего не изменилось, но открылись новые возможности. И эти возможности естественно надо использовать", - сказал Восканян в интервью ОТА.
Он напомнил о том, что Иран является региональной супердержавой с почти 90-миллионным населением и опытом крепкой государственности. -0-
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22:49 21.10.2024