В Вашингтоне не увязывают мирный договор между Ереваном и Баку с саммитом СОР29

В Вашингтоне не увязывают мирный договор между Ереваном и Баку с саммитом СОР29

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. США никогда не увязывали армяно- азербайджанский мирный договор с саммитом COP-29 , заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы хотели увидеть мирный договор между Арменией и Азербайджаном несколько месяцев назад и настаивали на мирном соглашении, в конечном итоге надеясь, что оно преодолеет черту. Но это зависит от обеих сторон, а не от США", сказал Миллер на брифинге.

О саммите

Саммит ООН по изменению климата пройдет в Баку 11-22 ноября. 

Армения несколько месяцев назад получила приглашение на саммит, однако решение по вопросу участия в нем власти республики ещё не приняли. 

О предложении Пашиняна 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько раз предлагал Азербайджану до саммита COP29 подписать согласованную часть мирного договора (13 из 16 пунктов), а остальные продолжить обсуждать и согласовать позднее. 

На днях стало известно, что президент Азербайджана назвал нереальным подобный подход.

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09:24 16.10.2024

Армения, Азербайджан, мирный договор, США
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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