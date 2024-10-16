В Вашингтоне не увязывают мирный договор между Ереваном и Баку с саммитом СОР29

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. США никогда не увязывали армяно- азербайджанский мирный договор с саммитом COP-29 , заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер.



"Мы хотели увидеть мирный договор между Арменией и Азербайджаном несколько месяцев назад и настаивали на мирном соглашении, в конечном итоге надеясь, что оно преодолеет черту. Но это зависит от обеих сторон, а не от США", сказал Миллер на брифинге.



О саммите



Саммит ООН по изменению климата пройдет в Баку 11-22 ноября.



Армения несколько месяцев назад получила приглашение на саммит, однако решение по вопросу участия в нем власти республики ещё не приняли.



О предложении Пашиняна



Премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько раз предлагал Азербайджану до саммита COP29 подписать согласованную часть мирного договора (13 из 16 пунктов), а остальные продолжить обсуждать и согласовать позднее.



На днях стало известно, что президент Азербайджана назвал нереальным подобный подход.



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09:24 16.10.2024