В Вашингтоне не увязывают мирный договор между Ереваном и Баку с саммитом СОР29
ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. США никогда не увязывали армяно- азербайджанский мирный договор с саммитом COP-29 , заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер.
"Мы хотели увидеть мирный договор между Арменией и Азербайджаном несколько месяцев назад и настаивали на мирном соглашении, в конечном итоге надеясь, что оно преодолеет черту. Но это зависит от обеих сторон, а не от США", сказал Миллер на брифинге.
О саммите
Саммит ООН по изменению климата пройдет в Баку 11-22 ноября.
Армения несколько месяцев назад получила приглашение на саммит, однако решение по вопросу участия в нем власти республики ещё не приняли.
О предложении Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько раз предлагал Азербайджану до саммита COP29 подписать согласованную часть мирного договора (13 из 16 пунктов), а остальные продолжить обсуждать и согласовать позднее.
На днях стало известно, что президент Азербайджана назвал нереальным подобный подход.
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09:24 16.10.2024