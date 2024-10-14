Встреча Симоняна и Гафаровой в Женеве отменена из-за отказа азербайджанской стороны

ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. Запланированная встреча спикера Национального собрания Алена Симоняна со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Женеве отменена, сообщил помощник председателя армянского парламента Мовсес Арутюнян.



«В последний момент азербайджанская сторона отказалась от ранее достигнутой договоренности», - написал он у себя в ФБ.



Арутюнян сообщил также, что по возвращении в Ереван Симонян даст дополнительные разъяснения о причинах отмены встречи. -0-



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18:43 14.10.2024