Захарова прокомментировала предложение Пашиняна о мониторинге Россией безопасности региональных маршрутов по территории Армении

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. МИД России прокомментировал предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна оставить за российской стороной функции мониторинга обеспечения безопасности проходящих через территорию Армении региональных маршрутов.



«Мы исходим из тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне в рамках трехстороннего формата», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.



По ее словам, в созданной по решению лидеров трехсторонней рабочей группе под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении проделана большая работа.



«Согласованы основные параметры разблокирования железнодорожного сообщения, включая транзит между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении», - отметила Захарова.



Она подчеркнула, что в интересах дела остающиеся вопросы и различные трактовки целесообразно согласовывать в том же формате, где они и рассматривались.



«Мы не видим этому альтернативы и будем продолжать работать в этом направлении», - сказала Захарова.–0--





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20:51 16.10.2024