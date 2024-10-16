Захарова прокомментировала предложение Пашиняна о мониторинге Россией безопасности региональных маршрутов по территории Армении

Захарова прокомментировала предложение Пашиняна о мониторинге Россией безопасности региональных маршрутов по территории Армении

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. МИД России прокомментировал предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна оставить за российской стороной функции мониторинга обеспечения безопасности проходящих через территорию Армении региональных маршрутов.  
 
«Мы исходим из тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне в рамках трехстороннего формата», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду. 
 
По ее словам, в созданной по решению лидеров трехсторонней рабочей группе под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении проделана большая работа.  
 
«Согласованы основные параметры разблокирования железнодорожного сообщения, включая транзит между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении», - отметила Захарова.  
 
Она подчеркнула, что в интересах дела остающиеся вопросы и различные трактовки целесообразно согласовывать в том же формате, где они и рассматривались.  
 
«Мы не видим этому альтернативы и будем продолжать работать в этом направлении», - сказала Захарова.–0--

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20:51 16.10.2024

Захарова, Пашинян, Россия, мониторинг, безопасность
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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