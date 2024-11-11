Армен Даниелян назначен главой Инспекционного органа продбезопасности

Армен Даниелян назначен главой Инспекционного органа продбезопасности

ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Армена Даниеляна главой Инспекционного органа продовольственной безопасности. Соответствующий приказ размещен на сайте правительственных решений. 

До этого Даниелян занимал должность замначальника офиса по координации работ инспекционных органов в аппарате премьера. 

6 ноября Армен Айрапетян подал заявление об отставке с поста главы регулятора. -0-

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21:56 11.11.2024

Инспекционный орган продовольственной безопасности, Армения
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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