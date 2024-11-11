Армения за последние 5 лет сумела провести работы по стимулированию защиты детей – координатор ООН в РА



ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. Армения за последние 5 лет сумела осуществить работы по стимулированию защиты детей, заявила постоянный координатор Представительства ООН (ПРООН) в Армении Франсуаз Жакоб.



«Несмотря на множество вызовов, Армения сумела привести принять новые законодательные акты и стратегии, чтобы стимулировать защиту детей, гарантировать и сделать доступным образование для всех, включая детей беженцев из Нагорного Карабаха», - отметила Жакоб в ходе парламентских слушаний на тему прав детей в рамках мониторинга ООН по четвертому национальному докладу Армении.



По ее словам, новый закон о молодежи будет принят армянским парламентом, по всей вероятности, в ближайшем будущем.



«Нам предстоит совместная работа и борьба по защите прав детей. Прежде всего, это мир - как предусловие для того, чтобы они жили в сбалансированной и обеспеченной среде, это один из важных приоритетов для Армении», - сказала Жакоб.



Она заявила, что необходимо уделить особое внимание уязвимым группам, в частности, детям из Нагорного Карабаха, детям-инвалидам, детям из бедных семей, а также детям с одним родителем.



«Мы должны суметь понять те новые угрозы, которые влияют на всех граждан, в частности, на детей. Речь идет об угрозе окружающей среде и климату, в частности, о загрязнении воздуха и в этом плане дети более уязвимы, чем взрослые. Существуют также новые вызовы – разжигание ненависти, дезинформация", - отметила Жакоб.



Она указала также на возможности здоровой жизни для детей. В частности, по ее словам, в Армении определенная часть детей недоедает, вызывает также беспокойство количество детей с ожирением.



«Необходимо стимулировать здоровый образ жизни посредством образования, мероприятий по повышению осведомленности», - сказала Жакоб.





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17:38 11.11.2024