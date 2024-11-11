Армения за последние 5 лет сумела провести работы по стимулированию защиты детей – координатор ООН в РА

Армения за последние 5 лет сумела провести работы по стимулированию защиты детей – координатор ООН в РА


ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. Армения за последние 5 лет сумела осуществить работы по стимулированию защиты детей, заявила постоянный координатор Представительства ООН (ПРООН) в Армении Франсуаз Жакоб.

«Несмотря на множество вызовов, Армения сумела привести принять новые законодательные акты и стратегии, чтобы стимулировать защиту детей, гарантировать и сделать доступным образование для всех, включая детей беженцев из Нагорного Карабаха», - отметила Жакоб в ходе парламентских слушаний на тему прав детей в рамках мониторинга ООН по четвертому национальному докладу Армении. 

По ее словам, новый закон о молодежи будет принят армянским парламентом, по всей вероятности, в ближайшем будущем. 

«Нам предстоит совместная работа и борьба по защите прав детей. Прежде всего, это мир - как предусловие для того, чтобы они жили в сбалансированной и обеспеченной среде, это один из важных приоритетов для Армении», - сказала Жакоб. 

Она заявила, что необходимо уделить особое внимание уязвимым группам, в частности, детям из Нагорного Карабаха, детям-инвалидам, детям из бедных семей, а также детям с одним родителем. 

«Мы должны суметь понять те новые угрозы, которые влияют на всех граждан, в частности, на детей. Речь идет об угрозе окружающей среде и климату, в частности, о загрязнении воздуха и в этом плане дети более уязвимы, чем взрослые. Существуют также новые вызовы – разжигание ненависти, дезинформация", - отметила Жакоб. 

Она указала также на возможности здоровой жизни для детей. В частности, по ее словам, в Армении определенная часть детей недоедает, вызывает также беспокойство количество детей с ожирением. 

«Необходимо стимулировать здоровый образ жизни посредством образования, мероприятий по повышению осведомленности», - сказала Жакоб.

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17:38 11.11.2024

Армения, дети, убийство, ПРООН
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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