«Армянские авиалинии» возобновляют полеты с 9 декабря

ЕРЕВАН, 14 ноября. /АРКА/. Авиакомпания «Армянские авиалинии» возобновляет полеты по всем направлениям с 9 декабря.



В частности, будут выполняться полеты по направлениям Ереван- Москва, Ереван-Минеральные Воды, Ереван-Сочи, Ереван-Уфа, Ереван-Казань, Ереван-Волгоград, Ереван-Дели, Ереван-Батуми.



Созданная в 2022 году Armenian Airlines базируется в ереванском международном аэропорту "Звартноц". В более долгосрочной перспективе авиаперевозчик намерен запустить рейсы в Египет, на Ближний Восток, в страны Европы и Азии. -0-





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17:18 14.11.2024