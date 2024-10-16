Гендерное равенство в структуре рабочей силы может увеличить ВВП Армении на 4-6% - доклад ВБ

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. Армения упускает важные дивиденды роста, не поощряя присоединение большего числа женщин к рабочей силе: только добившись гендерного равенства в участии в структуре рабочей силе, ВВП Армении можно увеличить на 4-6%, заявляет глава армянского офиса Всемирного банка Каролин Гегинат.



«Обеспечение равной оплаты труда должно быть важной частью стратегии по поощрению женщин к участию в рабочей силе. Сегодня женщины получают около 70% почасовой оплаты, выплачиваемой мужчинам за ту же работу», - отмечает она.



Согласно докладу Всемирного банка «ARMENIA. Country Gender Assessment», в Армении работают менее половины женщин трудоспособного возраста, основная причина чему – обязанности по уходу за детьми и людьми с ограниченными возможностями в семье. При этом, женщины на рынке труда зарабатывают в среднем на 25-30% меньше, чем их коллеги-мужчины, выполняющие ту же работу.



По данным доклада, несмотря на низкий уровень участия женщин на рынке труда, высшее образование получают 68% женщин по сравнению с 52% мужчин. В исследовании предлагаются практические политические рекомендации, способствующие системным изменениям.



В докладе указывается, что на мужчин также влияет более высокий уровень смертности в зрелом возрасте. Несмотря на свой большой потенциал человеческого капитала, женщины по-прежнему недостаточно представлены на руководящих должностях, включая такие должности, как министры, заместители министра и главы общин. Несмотря на то, что женщины в настоящее время составляют 35,5% членов Национального собрания, среди министров доля женщин составляют только 17%, а среди заместителей министра – 18%.



Учитывая более высокий образовательный ценз женщин, тенденции на рынке труда для женщин зависят от восприятия обществом гендерных ролей, а не от реальных навыков. Хотя число женщин в областях науки, информационных технологий, инженерии и математики (STEM) со временем увеличилось, они по-прежнему сконцентрированы в традиционно низкооплачиваемых областях, таких как образование и социальная работа, в то время как мужчины доминируют в таких областях, как инженерия и технологии.



В докладе также подчеркивается, что в Армении все еще существует гендерное насилие, что является серьезной и в то же время недостаточно освещенной проблемой. Например, 18% женщин в возрасте 15–59 лет, когда-либо имевших партнера, в течение своей жизни подвергались домашнему насилию.



«В докладе «ARMENIA. Country Gender Assessment» представлены свежие факты о гендерном разрыве. Здесь также представлены рекомендации политического уровня, которые помогут закрыть остающиеся гендерные разрывы в Армении», - отметила главный автор исследования, экономист Всемирного банка Нацуко Кисо Нозаки.



Для увеличения числа женщин в структуре рабочей силы необходимо стимулировать более равное разделению обязанностей по уходу и поощрять мужчин брать на себя такие роли. К числу эффективных мер относятся



повышение осведомленности о положительных аспектах женской занятости

улучшение доступа и удобства использования услуг по уходу за детьми

предоставление возможностей профессионального обучения, особенно в областях, где женщины традиционно недостаточно представлены.

поощрять мужчин ценить высшее образование ради лучших возможностей

поощрять женщин изучать предметы (STEM) в школе

улучшить доступ к курсам переквалификации и их соответствие, предоставив девочкам и мальчикам возможность плавно перейти от школы к работе.

установить равную оплату за труд равной ценности, что также может помочь устранить гендерный разрыв в оплате труда.

проводить гендерно-чувствительное образование

инвестировать в обучение и развитие талантливых женщин

внедрять образцы для подражания, которые вдохновят женщин и получат общественную поддержку.

Для достижения гендерного равенства в сфере образования и трудоустройства необходимо:Для продвижения женщин на руководящие должности нужноГруппа Всемирного банка стремится ускорить достижение гендерного равенства посредством программ и различных инициатив в рамках недавно опубликованной недавно Гендерной стратегии Всемирного банка на 2024–2030 годы. -0-

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13:44 16.10.2024