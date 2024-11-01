Избрание Армении для проведения COP17 подтверждает растущее доверие международного сообщества - МИД РА

Избрание Армении для проведения COP17 подтверждает растущее доверие международного сообщества - МИД РА

ЕРЕВАН, 1 ноября. /АРКА/. Избрание Армении страной проведения конференции ООН по биоразнообразию COP17 подтверждает растущее доверие международного сообщества как к важному актору глобальных экологических процессов. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

Армения избрана страной-организатором 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) в 2026 году в ходе 16-й конференции в Колумбии.

«Армении теперь поручена ответственная задача координации и продвижения международных усилий в рамках Конвенции о биологическом разнообразии для содействия преодолению современных экологических вызовов, стоящих перед человечеством», – говорится в сообщении.

Конвенция ООН о биологическом разнообразии — одна из трех глобальных экологических конвенций, которые регулируют усилия международного сообщества в области экологической жизнеспособности, сохранения биологического разнообразия, восстановления и устойчивого использования природных ресурсов. 

Конференции сторон Конвенции относятся к числу крупнейших экологических мероприятий. Они организуются каждые два года, в течение которых государства-члены работают над разработкой соответствующих механизмов реализации конвенции и принимают с этой целью новые обязательства. В конференциях Конвенции широко участвуют представители гражданского общества, в частности, неправительственных организаций, коренных народов, научных кругов, женских организаций, молодежи и частного сектора.–0—

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12:03 01.11.2024

Армения, МИД, COP 17
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