Компания по строительству станции метро "Ачапняк" в Ереване будет отобрана в 2025 году

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Компания, которая займется строительством станции метро "Ачапняк" в Ереване, будет отобрана в 2025 году, заявил столичный градоначальник Тигран Авинян.



"Проект станции метро "Ачапняк" проходит всеобъемлющую экспертизу, строительство подобных крупных проектов и подготовительная работа к ним требует определенного времени. Скорее всего, в течение следующего года у нас будет компания, которая будет признана победителем в тендере на строительство", - сказал он в парламенте.



Как отмечала в начале октября советник мэра Еревана Анета Бабаян, проектно-сметная документация по строительству новой, 11-й станции ереванского метрополитена "Ачапняк" уже готова. Проектом госбюджета на 2025 год на строительство этой станции уже предусмотрено выделить около 9,6 млрд. драмов (порядка $24,6 млн.), рассматривается вопрос сотрудничества с Евразийским фондом стабилизации и развития и рядом других доноров.



Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства станции метро "Ачапняк", предварительно, оценивается порядка $50 млн. На проектные работы правительство Армении предоставит 750 млн. драмов, еще 554 млн драмов выделит столичная мэрия. В прошлом году был определен победитель тендера на проектирование новой станции - российская компания "Метрогипротранс". -0-



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14:35 04.11.2024