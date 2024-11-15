Обнародованы предложения по льготным тарифам на транспорт в Ереване для ряда категорий граждан

Обнародованы предложения по льготным тарифам на транспорт в Ереване для ряда категорий граждан

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Фракции «Гражданский договор» и «Республика» на совместном заседании приняли решение представить на очередном заседании Совета старейшин Еревана 19 ноября пакет льгот для граждан, пользующихся общественны транспортом, сообщил пресс-секретарь столичной мэра Айк Костанян.

Он напомнил, что еще весной было заявлено, что пакет льгот будет представлен до полноценного задействования в Ереване единой билетной системы.

Таким образом предложены следующие категории и льготы:

  • Дети в возрасте 0-7 лет – бесплатно
  • Школьники в возрасте 8-18 лет – минус 20%
  • Школьники-сироты в возрасте 8-18 лет – бесплатно
  • Пенсионеры в возрасте 63 лет и старше – минус 30%
  • Студенты – минус 15%
  • Студенты-сироты – бесплатно
  • Инвалиды I, II категории – бесплатно
  • Государственная опека (детские дома и дома престарелых) – бесплатно
  • Лица, получающие пособие (Парос) – минус 20%
  • Герои (Национальные герои РА, Боевой крест и т.д.) – бесплатно
  • Многодетные (родители 4-х и более детей) – бесплатно
транспорт, тарифы

 С 1 января 2025 года в Ереване начнет действовать новая единая билетная система для общественного транспорта, согласно которой будут установлены следующие тарифы*: 
  • за сутки - 880 (900) драмов - за сутки
  • за недельный пакет - 4800 (5000) драмов
  • за месячный пакет - 8800 (9000) драмов
  • на 90 дней - 23 600 (24 000) драмов
  • на год (365 дней) - 88 800 (90 000) драмов
* первая цифра - стоимость онлайн-билетов, а в скобках - тариф за проездной на физическом носителе

Сейчас в Ереване одна поездка в автобусе и метро стоит 100 драмов, в троллейбусе - 50 драмов.  -0-

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

18:27 15.11.2024

транспорт, льготы, категории, тарифы
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

21:21 Разработку стратегии водного хозяйства Армении обсудили в правительстве

21:11 Армянский парламент избрал нового главу Комиссии по регулированию общественных услуг

20:54 НС Армении ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Самые популярные

Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
08/11 Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×