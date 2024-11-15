Обнародованы предложения по льготным тарифам на транспорт в Ереване для ряда категорий граждан

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Фракции «Гражданский договор» и «Республика» на совместном заседании приняли решение представить на очередном заседании Совета старейшин Еревана 19 ноября пакет льгот для граждан, пользующихся общественны транспортом, сообщил пресс-секретарь столичной мэра Айк Костанян.



Он напомнил, что еще весной было заявлено, что пакет льгот будет представлен до полноценного задействования в Ереване единой билетной системы.



Таким образом предложены следующие категории и льготы:



Дети в возрасте 0-7 лет – бесплатно

Школьники в возрасте 8-18 лет – минус 20%

Школьники-сироты в возрасте 8-18 лет – бесплатно

Пенсионеры в возрасте 63 лет и старше – минус 30%

Студенты – минус 15%

Студенты-сироты – бесплатно

Инвалиды I, II категории – бесплатно

Государственная опека (детские дома и дома престарелых) – бесплатно

Лица, получающие пособие (Парос) – минус 20%

Герои (Национальные герои РА, Боевой крест и т.д.) – бесплатно

Многодетные (родители 4-х и более детей) – бесплатно

за сутки - 880 (900) драмов - за сутки

за недельный пакет - 4800 (5000) драмов

за месячный пакет - 8800 (9000) драмов

на 90 дней - 23 600 (24 000) драмов

на год (365 дней) - 88 800 (90 000) драмов

С 1 января 2025 года в Ереване начнет действовать новая единая билетная система для общественного транспорта, согласно которой будут установлены следующие тарифы*:Сейчас в Ереване одна поездка в автобусе и метро стоит 100 драмов, в троллейбусе - 50 драмов. -0-

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18:27 15.11.2024