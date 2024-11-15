Обнародованы предложения по льготным тарифам на транспорт в Ереване для ряда категорий граждан
ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Фракции «Гражданский договор» и «Республика» на совместном заседании приняли решение представить на очередном заседании Совета старейшин Еревана 19 ноября пакет льгот для граждан, пользующихся общественны транспортом, сообщил пресс-секретарь столичной мэра Айк Костанян.
Он напомнил, что еще весной было заявлено, что пакет льгот будет представлен до полноценного задействования в Ереване единой билетной системы.
Таким образом предложены следующие категории и льготы:
- Дети в возрасте 0-7 лет – бесплатно
- Школьники в возрасте 8-18 лет – минус 20%
- Школьники-сироты в возрасте 8-18 лет – бесплатно
- Пенсионеры в возрасте 63 лет и старше – минус 30%
- Студенты – минус 15%
- Студенты-сироты – бесплатно
- Инвалиды I, II категории – бесплатно
- Государственная опека (детские дома и дома престарелых) – бесплатно
- Лица, получающие пособие (Парос) – минус 20%
- Герои (Национальные герои РА, Боевой крест и т.д.) – бесплатно
- Многодетные (родители 4-х и более детей) – бесплатно
С 1 января 2025 года в Ереване начнет действовать новая единая билетная система для общественного транспорта, согласно которой будут установлены следующие тарифы*:
- за сутки - 880 (900) драмов - за сутки
- за недельный пакет - 4800 (5000) драмов
- за месячный пакет - 8800 (9000) драмов
- на 90 дней - 23 600 (24 000) драмов
- на год (365 дней) - 88 800 (90 000) драмов
Сейчас в Ереване одна поездка в автобусе и метро стоит 100 драмов, в троллейбусе - 50 драмов. -0-
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18:27 15.11.2024