Пашинян назвал главную проблему малых общин

ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. По причине дефицита субвенционных программ происходит разрыв между неукрупненными и укрупненными общинами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



«В последнее время в результате ряда рабочих обсуждений и визитов меня обеспокоило состояние общин, населенных национальными меньшинствами. Несмотря на то, что мы внесли ряд изменений в систему субсидий, чтобы расширить возможности субсидирования общин национальных меньшинств, мы также оказываем поддержку некоторыми другими формами дотации», - отметил Пашинян на мероприятии к 28-летию системы местного самоуправления в Армении в понедельник.



По его словам, не удастся не только восполнить этот пробел с помощью этих мер, этот разрыв увеличивается очень большими темпами, что очевидно.



Пашинян добавил, что этот вопрос следует обязательно обсудить с представителями национальных меньшинств.



Программа укрупнения общин была запущена в Армении с 2015 года для повышения эффективности управления и расширения возможностей местных жителей. –0--



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15:45 11.11.2024