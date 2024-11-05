Постоянное население Армении увеличивается

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Численность постоянного населения Армении, по данным текущего учета на основе переписи населения 2022 года, по положению на 1 октября 2024 года составила 3 067 400 человек против 2 954 700 человек по положению на аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.



Число городского населения Армении составило 1 976 000 жителей, причем в Ереване – 1 092 900 жителей. В сельской местности численность населения составляет 1 091 400 человек. -0-



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18:12 05.11.2024