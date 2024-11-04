Программа содействия арцахским беженцам в размере 50 тыс. драмов продлена до марта 2025 года – министр

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Программа содействия вынужденно переселенным лицам из Нагорного Карабаха в размере 50 тыс. драмов продлена до марта 2025 года, заявил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян.



Правительство Армении в конце марта текущего года приняло решение продлить до конца 2024 года программу предоставления финансовой помощи беженцам из Арцаха в виде 40 тыс. драмов для аренды жилья и 10 тыс. драмов для покрытия коммунальных расходов.



«В январе-марте 2025 года размер ежемесячного содействия составит до 50 тыс. драмов. (С апреля) компонент в 10 тыс. драмов будет снят», - отметил Мкртчян на бюджетных обсуждениях в парламенте.



В этой связи он пояснил, что эти 10 тыс. драмов первоначально предоставлялись только тем семьям, которые имели недвижимое имущество.



По словам министра, начиная с апреля будущего года планируется оказание соцподдержки отдельным вынужденно перемещенным группам.



«Например, лицам, имеющим инвалидность 1-й и 2-й степени, семьям, потерявшим кормильца, лицам старше 63 лет, детям до 18 лет. С апреля по июнь будет предоставлено 40 тыс. драмов, с июля по декабрь включительно – 30 тыс. драмов», - сообщил Мкртчян.



Напомним, что сейчас в число бенефициариев включены граждане Арцаха, которые вынуждены были переселиться в Армению после 2020 года, а также новорожденные и лица до 18 лет, чьи родители или опекуны являются бенефициариями программы. Пользоваться данной программой не могут граждане из определенных районов Арцаха, которые получили сертификаты на жилье решением правительства от 2022 года.



Об этнической чистке Азербайджана в Арцахе



19-20 сентября 2023 года Азербайджан предпринял широкомасштабную агрессию против Арцаха с применением артиллерии, БПЛА и боевой авиации. 28 сентября по итогам переговоров с азербайджанской стороной арцахский президент Самвел Шахраманян издал указ о том, что все госучреждения республики распускаются и с 1 января 2024 года Республика Арцах перестает существовать.



Жители Арцаха вынужденно покинули Родину и переехали в Армению. По данным правительства РА, на учёт приняты и зарегистрированы более 115 тыс. арцахцев. Для содействия им правительство Армении реализует ряд программ, задействованы площадка первичных нужд https://e-soc.am и горячая линия «114» Минсоца Армении. -0-



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18:10 04.11.2024