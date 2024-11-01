Прямые авиарейсы Ереван-Батуми возобновятся с 26 декабря

ЕРЕВАН, 1 ноября. /АРКА/. С 26 декабря до 12 января авиакомпания Armenian Airlines возобновит прямые рейсы из Еревана в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Созданная в 2022 году Armenian Airlines базируется в ереванском международном аэропорту "Звартноц". В ее графике заявлены пункты назначения в Россию – Москва (а/п «Шереметьево»), Сочи, Владикавказ, Самару и Стамбул. В более долгосрочной перспективе авиаперевозчик намерен запустить рейсы в Египет, на Ближний Восток, в страны Европы и Азии. -0-





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10:29 01.11.2024