Прямые авиарейсы Ереван-Батуми возобновятся с 26 декабря

Прямые авиарейсы Ереван-Батуми возобновятся с 26 декабря

ЕРЕВАН, 1 ноября. /АРКА/. С 26 декабря до 12 января авиакомпания Armenian Airlines возобновит прямые рейсы из Еревана в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Созданная в 2022 году Armenian Airlines базируется в ереванском международном аэропорту "Звартноц". В ее графике заявлены пункты назначения в Россию – Москва (а/п «Шереметьево»), Сочи, Владикавказ, Самару и Стамбул. В более долгосрочной перспективе авиаперевозчик намерен запустить рейсы в Египет, на Ближний Восток, в страны Европы и Азии. -0-

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

10:29 01.11.2024

Armenian Airlines, Ереван, Батуми
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

10:46 Армения субсидирует 50% расходов армянских компаний на сертификацию товаров для экспорта на внешние рынки

10:29 Прямые авиарейсы Ереван-Батуми возобновятся с 26 декабря

09:18 COP17 по биоразнообразию в 2026 году пройдет в Армении

Самые популярные

В Армении создана новая межведомственная группа по координаци...
25/10 В Армении создана новая межведомственная группа по координаци...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×