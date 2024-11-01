Субсидии на химиотерапию, неинвазивные глюкометры и единая "Скорая помощь": Минздрав о планах на 2025 год

Субсидии на химиотерапию, неинвазивные глюкометры и единая "Скорая помощь": Минздрав о планах на 2025 год

ЕРЕВАН, 31 октября. /АРКА/. Глава Минздрава Армении Анаит Аванесян в ходе обсуждений проекта госбюджета на 2025 год затронула ряд важных вопросов в сфере здравоохранения. 

В частности, она сообщила, что в Армении на первом месте по причинам смерти остаются сердечно-сосудистые заболевания, а на втором - онкология. 

По части борьбы со злокачественными новообразованиями министр сообщила, что правительство намерено в несколько раз увеличить размер госсубсидий, предоставляемых гражданам. По ее словам, исследования показали, что значительная часть расходов по-прежнему приходится на самих граждан, в том числе, по причине подорожания лекарственных препаратов. По ее словам, при внедрении всеобщей системы страхования здоровья размер субсидии будет повышен до 2,1 млн. драмов за курс химиотерапии вместо нынешних 300 тыс. драмов. 
 
Аванесян также сообщила, что в 2025 году будет объявлен тендер, по итогам которого будет понятна цена, по которой в следующем году министерство сможет закупать определенное количество неинвазивных глюкометров для детей.  

Кроме того, министр сообщила, что значительная часть запланированных расходов будет направлена на строительство новых зданий медицинских учреждений, поскольку многие здания, построенные даже 10-20 лет назад, не удовлетворяют современным требованиям, в связи с чем и необходима постройка новых. 

Также Аванесян сообщила об изменениях, которые планируются в действующей системе "Скорой помощи". В частности, она сообщила, что все областные системы будут объединены в единую республиканскую "Скорую помощь"

Она также сообщила, что в 2025 году беженцы из Арцаха продолжат получать все предусмотренные в рамках госзаказа медицинские услуги. -0-

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17:37 01.11.2024

Минздрав, онкология, химиотерапия, глюкометры, Скорая помощь
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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