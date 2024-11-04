В Агараке прошли праздничные мероприятия к 75-летию основания города

В Агараке прошли праздничные мероприятия к 75-летию основания города

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. В городе Агарак Сюникской области Армении 2 ноября прошли праздничные мероприятия, посвященные 75-летию основания города, сообщает пресс-служба Агаракского медно-молибденового комбината.

С утра город был полон гостей, которые ознакомились с проходящей на центральной площади выставкой картин «Мой родной город», прошли спортивные состязания по шахматам, велоспорту и прочее. Руководство общины и гости почтили память и возложили цветы к Мемориалу погибшим воинам. 

Торжественное мероприятие состоялось в Доме культуры, в ходе которого благодарственными грамотами были награждены работники из сферы промышленности, здравоохранения образования, культуры и спорта и других отраслей. 

Вечером на городской площади состоялся большой праздничный концерт с участием артистов и звёзд шоу-бизнеса. Мероприятия завершились большим праздничным фейерверком. 

Агарак

Мэр Агарака Хачатур Андреасян в своем поздравительном слове отметил роль промышленного города для социально-экономического развития региона.

Агарак

«Наш город быстрыми темпами наращивает потенциал, строит дороги, социальные и спортивные объекты, модернизирует инфраструктуру… Агарак – город, где живут талантливые и энергичные люди, обладает экономическими и культурными возможностями…

Агарак

Благодарю промышленников за добросовестный труд и вклад в развитие города. Сегодня руководство общины и Агаракскoго комбината работают рука об руку для развития производства и города в целом, которые являются неразделимыми понятиями. И я как руководитель общины рад, что в этом плане мы наладили эффективное сотрудничество», - сказал он.

Агарак

В свою очередь генеральный директор ЗАО «АММК» Александр Беляев, поздравив горожан и гостей, сотрудников комбината с праздником города, отметив фортуну судьбы, которая «закинула» его из холодной Якутии на солнечный юг.

Агарак

«Безусловно, главное богатство города – это люди, любящие свою родную землю. И пользуясь случаем хочу поздравить руководство общины, а также учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллектив комбината за ежедневный усердный труд. Благодарю каждого за профессионализм и преданность своему делу, за новые идеи, ответственность и надёжность. И как градообразующее предприятие мы понимаем и реализуем нашу ответственность за жизнь города, благополучие и комфорт его граждан и наших сотрудников», - отметил Александр Беляев.    

Агарак

Город Агарак на юге Армении, близ границы с Ираном был основан в 1949 году с целью разработки медно-молибденовых месторождений.  Уже с 1953 г. работал Агаракский медномолибденовый комбинат.

Агарак

Город Агарак и комбинат развивались параллельно и все эти годы город и комбинат остаются едины. В настоящее время город насчитывает порядка 5000 тысяч жителей, которые в той или и ной мере связаны с предприятием. 

Агарак

Именно поэтому Агарак называют промышленным городом, южными воротами Армении. -0-

Агарак

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13:43 04.11.2024

Агарак, АММК
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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