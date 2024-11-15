В Армении пресечена контрабанда более 4,5 кг золотых и серебряных украшений (ВИДЕО)

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Комитет по госдоходам (КГД) Армении пресек попытки незадекларированного ввоза предположительно золотых и серебряных украшений, передает пресс-служба ведомства.



На днях на таможенном пункте «Баграташен» были выявлены два случая незаконного ввоза ювелирных изделий из драгоценных металлов.



Так, гражданин Армении, прибывший в страну на легковом автомобиле из Грузии, сообщил таможенникам, что у него нет требующих декларирования товаров, однако машина была отправлена на детальный досмотр, в результате которого в кармане лежащего на заднем сиденье пальто были найдены 2 прозрачных полиэтиленовых пакета с золотыми украшениями. А при личном досмотре во внутреннем кармане пальто гражданина были обнаружены 4 прозрачных полиэтиленовых пакета также с золотыми украшениями. Общий вес украшений составил 3,16 кг. Во втором случае гражданин, прибывший на КПП «Баграташен» также заявил об отсутствии у него товаров для декларирования, но в результате осмотра у него в сумке были найдены около 1,5 кг серебряных украшений.



По данным фактам были составлены соответствующие протоколы. -0-





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17:31 15.11.2024