В Армении за 9 месяцев на 7,2% снизилась рождаемость

В Армении за 9 месяцев на 7,2% снизилась рождаемость

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. В Армении за январь-сентябрь 2024 года на 7,2% сократилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении. Спад рождаемости фиксируется в Армении с января текущего года.

Отмечается, за отчетный период родились 24 997 детей, в то время как за девять месяцев 2023 года было 26 928 новорожденных.

При этом, в указанный период зарегистрирован 340 случаев мертворождения, что на 5,4% больше, чем в аналогичный период 2023 года. 

В целом, за январь-сентябрь 2024 года в стране скончались 19 100 человек, что на 5,4% больше показателя за тот же период 2023 года. 

Отмечается также, что естественный прирост населения составил 5 897 человек, этот показатель на 33,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. -0-

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10:18 06.11.2024

рождаемость, январь-сентябрь, статистика
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