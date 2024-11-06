В Армении за 9 месяцев на 7,2% снизилась рождаемость

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. В Армении за январь-сентябрь 2024 года на 7,2% сократилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении. Спад рождаемости фиксируется в Армении с января текущего года.



Отмечается, за отчетный период родились 24 997 детей, в то время как за девять месяцев 2023 года было 26 928 новорожденных.



При этом, в указанный период зарегистрирован 340 случаев мертворождения, что на 5,4% больше, чем в аналогичный период 2023 года.



В целом, за январь-сентябрь 2024 года в стране скончались 19 100 человек, что на 5,4% больше показателя за тот же период 2023 года.



Отмечается также, что естественный прирост населения составил 5 897 человек, этот показатель на 33,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. -0-



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10:18 06.11.2024