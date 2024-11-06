В Армении за январь-сентябрь скончались 19 100 человек, рост составил 5,4%

В Армении за январь-сентябрь скончались 19 100 человек, рост составил 5,4%

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. В Армении в январе-сентябре 2024 года скончались 19 100 человек, что на 5,4% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении. 

Более половины людей (53,1% или 10 132 человек) скончались из-за болезней системы кровообращения, данный показатель на 6,1% больше, чем за 9 месяцев 2023 года.

На втором месте среди причин смертности – новообразования (20,6% или 3 937 человек, рост на 2,6%). 

Среди других причин смерти указаны также заболевания дыхательных органов (9,3% или 1 778 человек, рост на 12,4%), заболевания органов пищеварения (5,2% или 996 человека, рост на 14,2%), несчастные случаи и отравления (4,2% или 799 человек, спад на 1,7%), заболевания эндокринной системы (1,8% или 342 человек, рост на 4%), инфекционные заболевания (0,9% или 177 человек, рост на 67%). -0-

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10:28 06.11.2024

смертность, болезни, статистика, январь-сентябрь
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