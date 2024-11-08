В Ереване при поддержке ВТБ (Армения) пройдут концерты пианиста Дениса Мацуева

В Ереване при поддержке ВТБ (Армения) пройдут концерты пианиста Дениса Мацуева

ЕРЕВАН, 8 ноября. /АРКА/. ВТБ (Армения) выступил партнером Международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы». В рамках мероприятия в Большом концертном зале им. Арама Хачатуряна в Ереване состоятся концерты известного российского пианиста Дениса Мацуева.

8 ноября пройдет концерт «Классика и Джаз», где Мацуев выступит вместе с ведущими российскими музыкантами. В программе – произведения Рахманинова, Чайковского, Гершвина, Баха, Паганини и Шостаковича.

9 ноября состоится сольный концерт пианиста, в рамках которого прозвучат произведения Ференца Листа, Людвига ван Бетховена, Петра Ильича Чайковского и Сергея Прокофьева.

«Поддержка культурных и образовательных инициатив – одно из ключевых направлений нашей работы. Мы рады участвовать в таком значимом проекте и внести вклад в культурную жизнь страны», – прокомментировал генеральный директор - председатель директората ВТБ (Армения) Ара Авагян.

«Имя Дениса Мацуева неразрывно связано с традициями легендарной фортепианной школы и неизменным качеством концертных программ. Мы признательны ВТБ (Армения) за поддержку в реализации концертов великого музыканта», – сказал художественный руководитель фестиваля «Ереванские перспективы», заслуженный деятель культуры РА Степан Ростомян.

Справка: Денис Мацуев - народный артист России и лауреат международных конкурсов, таких как конкурс имени П. И. Чайковского.

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17:00 08.11.2024

Армения, Банк ВТБ (Армения), Денис Мацуев, концерт
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