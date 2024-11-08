Президент ФФА Армении заявил о подготовке заявки с Грузией для проведения молодежного ЧМ по футболу

Президент ФФА Армении заявил о подготовке заявки с Грузией для проведения молодежного ЧМ по футболу

ЕРЕВАН, 8 ноября. /АРКА/. Федерации футбола Армении и Грузии готовят совместную заявку на проведение молодежного первенства мира 2029 (до 20 лет). Об этом сообщил  президент ФФА Армен Меликбекян.

"УЕФА нас поддерживает. Проведение первенства позволит развить инфраструктуру и привлечь внимание к Армении", - заявил Меликбекян в интервью ОТА, напомнив, что это один из крупнейших турниров, проводимых ФИФА. 

Ранее Меликбекян заявлял, что у правительства Армении есть план построить как минимум два стадиона по утвержденному проекту до чемпионата мира. Оба будут находиться недалеко от границы с Грузией. Предполагается, что один из стадионов будет находиться примерно на участке Дилижан-Иджеван, а другой - в Лорийской области, скорее всего, в Ванадзоре. -0-

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13:06 08.11.2024

Армения, Грузия, ФФА, молодежный ЧМ по футболу, Меликбекян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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