Армения привлечет $100 млн. у ВБ на создание 10 туркластеров - министр

Армения привлечет $100 млн. у ВБ на создание 10 туркластеров - министр

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Армения планирует привлечь от Всемирного банка кредитные средства на создание туристических кластеров в Армении, заявил министр экономики РА Геворг Папоян на бюджетных обсуждениях в парламенте. 

«С ВБ мы находимся в рамках большой пятилетней кредитной договоренности, в рамках которой планируется взять $100 млн. и распространить их на 10 туристических кластеров в областях Армении», - сказал он на бюджетных обсуждениях в парламенте.

По словам Папояна, речь идет, в частности, об общинах Горис, Ехегис, Арени, Джермук, Апаран, Гюмри, Двин, Дилижан, Севан. 

Отвечая на вопрос о стратегии развития туризма, Папоян сообщил, что в настоящее время она пока не утверждена и находится на стадии активных обсуждений. 

Власти Армении рассматривают туризм как стратегическое направление для долгосрочного развития. Как заявлял в конце сентября замминистра экономики Армении Нарек Овакимян, разработка проекта пятилетней стратегии развития туризма находится на стадии завершения.

По данным Минэкономики, за 9 месяцев 2024 года Армению посетили порядка 1,7 млн. туристов, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С момента присоединения к Всемирному банку в 1992 году обязательства перед Арменией на март текущего года составляют около $2,53 млрд. -0-

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12:44 04.11.2024

туризм, кластеры, стратегия, Папоян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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