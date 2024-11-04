Армения привлечет $100 млн. у ВБ на создание 10 туркластеров - министр

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Армения планирует привлечь от Всемирного банка кредитные средства на создание туристических кластеров в Армении, заявил министр экономики РА Геворг Папоян на бюджетных обсуждениях в парламенте.



«С ВБ мы находимся в рамках большой пятилетней кредитной договоренности, в рамках которой планируется взять $100 млн. и распространить их на 10 туристических кластеров в областях Армении», - сказал он на бюджетных обсуждениях в парламенте.



По словам Папояна, речь идет, в частности, об общинах Горис, Ехегис, Арени, Джермук, Апаран, Гюмри, Двин, Дилижан, Севан.



Отвечая на вопрос о стратегии развития туризма, Папоян сообщил, что в настоящее время она пока не утверждена и находится на стадии активных обсуждений.



Власти Армении рассматривают туризм как стратегическое направление для долгосрочного развития. Как заявлял в конце сентября замминистра экономики Армении Нарек Овакимян, разработка проекта пятилетней стратегии развития туризма находится на стадии завершения.



По данным Минэкономики, за 9 месяцев 2024 года Армению посетили порядка 1,7 млн. туристов, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



С момента присоединения к Всемирному банку в 1992 году обязательства перед Арменией на март текущего года составляют около $2,53 млрд. -0-



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12:44 04.11.2024