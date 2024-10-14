Авиакомпании Armenian Airlines предоставлен сертификат эксплуатанта воздушных судов на 16 лет

Авиакомпании Armenian Airlines предоставлен сертификат эксплуатанта воздушных судов на 16 лет

ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. Авиакомпания Armenian Airlines получила от Комитета гражданской авиации Армении сертификат эксплуатанта воздушного судна сроком на 16 лет. 

«Это - важное достижение для развития компании и расширения направлений полетов», - отмечается на странице авиакомпании в Facebook–е. 

В этой связи, как указывается в сообщении, Armenian Airlines временно приостанавливают рейсы на период с 14-го октября по 22-е ноября для проведения работ по техническому обслуживанию самолетов.

"С 1 декабря стартуют прямые рейсы в Волгоград, а с 20 декабря будет открыт рейс Ереван-Дели. В следующем году ожидается запуск новых направлений», - говорится в сообщении. 

Об авиакомпании

Armenian Airlines сформирована в декабре 2022 года. Авиакомпания ориентирована на развитие международной маршрутной сети, а также расширение модели стыковочных рейсов на базе сформированной программы полетов через Ереван.

Стартовая маршрутная программа Armenian Airlines включает в себя 4 пункта международного назначения из базового аэропорта "Звартноц": в Москву, Самару, Сочи и Владикавказ. 

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

13:12 14.10.2024

Армения, Armenian Airlines, сертификат
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

13:30 В Армении за 7-13 октября заболеваемость коронавирусом выросла на 22.5%, ОРВИ - на 20%

12:31 В Армении ожидаются проливные дожди и понижение температуры воздуха на 6-9 градусов

11:13 Греческая SKY Express начнет летать из Афин в Ереван с 6 ноября

Самые популярные

В течение двух недель вся партия из 171 нового автобуса и 15 ...
13/10 В течение двух недель вся партия из 171 нового автобуса и 15 ...
« Октябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×