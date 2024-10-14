Авиакомпании Armenian Airlines предоставлен сертификат эксплуатанта воздушных судов на 16 лет
ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. Авиакомпания Armenian Airlines получила от Комитета гражданской авиации Армении сертификат эксплуатанта воздушного судна сроком на 16 лет.
«Это - важное достижение для развития компании и расширения направлений полетов», - отмечается на странице авиакомпании в Facebook–е.
В этой связи, как указывается в сообщении, Armenian Airlines временно приостанавливают рейсы на период с 14-го октября по 22-е ноября для проведения работ по техническому обслуживанию самолетов.
"С 1 декабря стартуют прямые рейсы в Волгоград, а с 20 декабря будет открыт рейс Ереван-Дели. В следующем году ожидается запуск новых направлений», - говорится в сообщении.
Об авиакомпании
Armenian Airlines сформирована в декабре 2022 года. Авиакомпания ориентирована на развитие международной маршрутной сети, а также расширение модели стыковочных рейсов на базе сформированной программы полетов через Ереван.
Стартовая маршрутная программа Armenian Airlines включает в себя 4 пункта международного назначения из базового аэропорта "Звартноц": в Москву, Самару, Сочи и Владикавказ.
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13:12 14.10.2024