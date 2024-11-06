Число туристов, посетивших Армению за 9 месяцев, снизилось на 6,2%, до 1,7 млн. человек

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Число иностранных туристов, посетивших Армению в январе-сентябре 2024 года, составило 1 721 245 против 1 835 297 за аналогичный период 2023 года, сократившись на 6,2%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.



Среди посетивших Армению за 9 месяцев туристов 761 932 – женщины, а 959 313 – мужчины. Более всего в стране побывали путешественники в возрасте 36-63 лет (850 862 человека), меньше всего было туристов в возрасте 16-17 лет (25 839 человек).



Больше всего туристов в Армении прибыли из России (740 890 человек или 43% от общего числа, спад по сравнению с январем-сентябрем прошлого года – 20,1%), Грузии (199 145 человек или 11,6%, рост – 7,1%) и Ирана (136 496 человек или 7,9%, рост – 17,8%).



Кроме того, Армению за 9 месяцев текущего года посетили также граждане из США (48 257 человек), Индии (33 233), Китая (24 444), Германии (22 519), Франции (24 243), Украины (21 427), Филиппин (16 695), Беларуси (12 681), Италии (12 350), Республики Корея (11 790), Нидерландов (11 749), Польши (8 893), Турции (8 585), Бельгии (7 934), Казахстана (7 700), Испании (6 552), ОАЭ (5 545), Болгарии (5 433), Ирака (5 290), Австрии (4 729), Чехии (4 596), Молдовы (4 545), Греции (4 373), Египта (4 269), Канады (4 254), Швеции (4 086), Израиля (3 863), Австралии (3 282) и Ливан (3 148).



Меньше всего туристов – по 1 человеку – было из Ботсваны, Габона, Гвинеи-Бисау, Конго, Экваториальной Гвинеи, Мадагаскара, Мали, Маршалловых Островов, Нигера и Самоа.



По 2 человека прибыли из Багам, Кабо-Верде, Мавритании, Микронезии, Мозамбика, Никарагуа, Чада, Парагвая, Джибути и Того.



По 3 человека приезжали в Армению из Белиза, Эритреи, Ливийской Арабской Джамахирии, Малави и Сомали.



В отчете отмечается, что 226 человек прибыли из неизвестной страны, что на 5,1% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года.



В то же время сообщается, что за 9 месяцев 2024 года из страны выехали 1 302 080 туристов, против 1 189 071 за аналогичный период 2023 года (рост на 9,5%). -0-



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13:15 06.11.2024