За 10 месяцев 2024 года Армению посетили более 1,92 млн. туристов

ЕРЕВАН, 14 ноября. /АРКА/. За первые 10 месяцев текущего года в Армении зафиксировано около 1 млн. 926,4 тыс. туристических посещений, сообщает Комитет по туризму Министерства экономики РА.



Данный показатель на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - около 2 млн. 45 тыс. турпосещений.



Больше всего туристов приехали в Армению из России (43%), Грузии (11%), Ирана (7%), а также США (3%) и Индии (2%).



Отмечается, что только в октябре текущего года Армению посетили 203,81 тыс. туристов против почти 195,4 тыс. в октябре 2023 года (рост на 4,3%).



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11:51 14.11.2024