Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հաղթելու մասին (ՎԻԴԵՈ)

ԵՐԵՎԱՆ, 6 նոյեմբերի․/ԱՌԿԱ/․ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հաղթելու մասին։

«Ես կարծում եմ, որ սա (նախագահական ընտրությունների արդյունքները) բոլոր ժամանակների մեծագույն քաղաքական ձեռքբերումն է։ Մենք պատրաստվում ենք օգնել մեր երկրին վերականգնվել։ Նա իսկապես օգնության կարիք ունի: Մենք պատրաստվում ենք վերականգնել մեր սահմանը, ուղղել ամեն ինչ մեր երկրում»,- ասել է Թրամփը հաղթանակի մասին հայտարարելուց հետո։

Fox News հեռուստաալիքը հայտնում է, որ հանրապետական ​​թեկնածու Դոնալդ Թրամփն ապահովել է ընտրիչների 277 ձայնը, իսկ դեմոկրատ Քամալա Հարիսը՝ 226, նշում է ՌԲԿ–ն։ Հաղթելու համար թեկնածուները պետք է ստանան 270 ընտրիչների ձայները:



Ձայների պաշտոնական հաշվարկը չի ավարտվել։ Մյուս հրատարակությունները տարբեր գնահատականներ են տալիս։

Օրինակ՝ The New York Times-ը, որն ավանդաբար աջակցում է դեմոկրատներին, հանրապետականի հաղթանակը հնարավոր է համարում՝ 95%-ից ավել հավանականությամբ, The Hill-ը կարծում է, որ Թրամփն արդեն հաղթել է մրցավազքում, CNN-ը նման կանխատեսումներ չի անում։

Ձայների հաշվարկը կենտրոնացված է ավանդական դեմոկրատական ​​նահանգներում, Հարիսի շտաբը նաև կոչ է անում սպասել արդյունքների ամփոփմանը:



The Wall Street Journal-ը նշում է, որ Հարիսն այդ նահանգներում հաղթում է Թրամփի նկատմամբ նկատելիորեն ավելի փոքր տարբերությամբ, քան Ջո Բայդենը չորս տարի առաջ:

12:24 06.11.2024