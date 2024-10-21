Биткоин торгуется на самом высоком значении курса с начала июня

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Биткоин торгуется около $69 тыс., это самое высокое значение курса с начала июня. В ночь на 21 октября курс BTC приблизился к отметке $70 тыс., сообщает РБК-крипто.



Совокупный приток капитала в американские спотовые биржевые фонды (ETF) за прошлую неделю превысил $2,13 млрд, из которых $1,14 инвесторы разместили в фонде IBIT компании BlackRock.



Открытый интерес по фьючерсам на биткоин достиг рекордных $40,5 млрд — выше, чем при рекордном курсе в марте.



Индекс страха и жадности крипторынка, отражающий настроения инвесторов, находится в стадии «жадности» — 72 балла из 100.





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13:52 21.10.2024