Биткоин торгуется на самом высоком значении курса с начала июня

Биткоин торгуется на самом высоком значении курса с начала июня

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Биткоин торгуется около $69 тыс., это самое высокое значение курса с начала июня. В ночь на 21 октября курс BTC приблизился к отметке $70 тыс., сообщает РБК-крипто. 

Совокупный приток капитала в американские спотовые биржевые фонды (ETF) за прошлую неделю превысил $2,13 млрд, из которых $1,14 инвесторы разместили в фонде IBIT компании BlackRock. 

Открытый интерес по фьючерсам на биткоин достиг рекордных $40,5 млрд — выше, чем при рекордном курсе в марте.

Индекс страха и жадности крипторынка, отражающий настроения инвесторов, находится в стадии «жадности» — 72 балла из 100.

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13:52 21.10.2024

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