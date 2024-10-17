Курс биткойна обновил максимум с июля

ЕРЕВАН, 17 октября. /АРКА/. Биткойн к 20:01 мск в среду подорожал на 1,7%, до $67,699 тыс. За последние пять сессий криптовалюта прибавила 12%, с начала года - более 61%.



Вслед за биткойном растут акции связанных с криптовалютой компаний, пишет Интерфакс.



Так, цена бумаг оператора криптовалютной биржи Coinbase Global увеличилась на 6,4%. За три сессии котировки подскочили на 19%, до максимума с августе.



"Ликвидность в мире снова растет, и центробанки по всему миру вливают дешевый капитал в свои экономики, - написал Бретт Мюнстер из Blockforce Capital. - В прошлом, когда мировая ликвидность превышала скользящие средние значения, это часто сопровождалось значительным повышением цены биткойна".



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09:26 17.10.2024