В Армении отложат регулирование криптовалют

В Армении отложат регулирование криптовалют

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. Постоянная парламентская комиссия по государственным и правовым вопросам во втором чтении одобрила поправки к закону, согласно которому в стране усилят и активизируют борьбу с киберпреступностью. 

При этом заместитель министра внутренних дел Арпине Саркисян отметила, что между первым и вторым чтением в проект внесены изменения по части контроля за действиями связанными с криптовалютами. В частности, она отметила, что Центральный банк готовится начать правовое регулирование сферы оборота криптовалют в связи с чем принято решение дать банкам и организациям время, чтобы подготовиться к планируемым изменениям. Поэтому положения проекта, касающиеся криптовалют, вступят в силу с 1 января 2026 года. -0-

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14:30 18.10.2024

Армения, криптовалюты, регулирование
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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