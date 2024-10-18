В Армении отложат регулирование криптовалют

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. Постоянная парламентская комиссия по государственным и правовым вопросам во втором чтении одобрила поправки к закону, согласно которому в стране усилят и активизируют борьбу с киберпреступностью.



При этом заместитель министра внутренних дел Арпине Саркисян отметила, что между первым и вторым чтением в проект внесены изменения по части контроля за действиями связанными с криптовалютами. В частности, она отметила, что Центральный банк готовится начать правовое регулирование сферы оборота криптовалют в связи с чем принято решение дать банкам и организациям время, чтобы подготовиться к планируемым изменениям. Поэтому положения проекта, касающиеся криптовалют, вступят в силу с 1 января 2026 года. -0-





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14:30 18.10.2024