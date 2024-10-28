1000 крупнейших налогоплательщиков Армении за 9 месяцев выплатили в госбюджет более 1,3 трлн. драмов

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. Тысяча крупнейших налогоплательщиков Армении за январь-сентябрь 2024 года перечислили в госбюджет республики налогов и таможенных выплат на сумму более 1,3 трлн. драмов, сообщает Комитет по госдоходам РА.



Налоговым органом собрано более 1,09 млрд. драмов, а таможенным органом – около 228,7 млрд. драмов.



В первую десятку крупнейших налогоплательщиков входят Зангезурский медно-молибденовый комбинат (выплаты составили 83,7 млрд. драмов), Mobile Center Art (49,1 млрд. драмов), Grand Tobacco (39,8 млрд. драмов), "Газпром Армения" (36,3 млрд. драмов), Pretty Way (28 млрд. драмов), Америабанк (20,4 млрд. драмов), CPS Energy Group (17,6 млрд. драмов), Philip Morris Armenia (14,7 млрд. драмов), Viva Armenia (14,5 млрд. драмов) и City (13,9 млрд. драмов). ($1 - 387.25 драма) -0-



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12:03 28.10.2024