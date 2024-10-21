53 хозсубъекта в Армении в сентябре нарушили закон «О безналичных сделках», им выписан штраф на 21,3 млн. драмов

53 хозсубъекта в Армении в сентябре нарушили закон «О безналичных сделках», им выписан штраф на 21,3 млн. драмов

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. В Армении в сентябре текущего года у 53 налогоплательщиков зарегистрированы нарушения требований закона «О безналичных сделках», сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам республики.

В результате надзорных мероприятий, налогоплательщикам, в целом, предъявлен штраф на сумму в 21,3 млн. драмов. ($1 - 387.25 драма) -0-

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14:47 21.10.2024

налогоплательщики, безналичные сделки, штраф
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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