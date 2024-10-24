Акба банк направит $50 млн. на развитие бизнеса в Армении (ВИДЕО)

ЕРЕВАН, 24 октября. /АРКА/. Акба Банк первым в Армении начинает сотрудничество с американской «Международной корпорацией по финансированию развития» (DFC), в результате чего на поддержку микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Армении и стимулирование роста экономики будет направлено $50 млн., сообщает пресс-служба банка.



Не менее 50% средств будет предоставлено предприятиям, управляемыми женщинами, для создания особых возможностей для их развития.



«Это первый случай, когда DFC подписывает договор с армянской организацией, в частности с Акба банком. Полученные ресурсы мы направим на развитие микро-, малого и среднего бизнеса нашей страны. Особый акцент будет поставлен на роли женщин в этом бизнесе, и значительная часть привлеченных средств будет направлена на развитие бизнеса, возглавляемого женщинами. Благодаря этому сотрудничеству мы будем способствовать непрерывному развитию бизнеса по всей Армении», - сказал генеральный исполнительный директор Акба банка Акоп Андреасян.



«Сегодня мы отмечаем важное взаимодействие между Арменией и США. Партнерство с Акба банком связано с нашими общими ценностями и содействием экономическому росту в Армении. Малый бизнес является движущей силой свободного рынка, создает рабочие места и возможности для общин. DFC использует свои инструменты и полномочия для обеспечения такого доступа к финансированию, который поможет развитию армянских бизнесов и продвижению экономики Армении», - сказала заместитель директора DFC Ниша Бисвал.



«Это самая крупная инвестиция, когда-либо осуществленная DFC в Армении, которую получает Акба банк. Считаю, что это важный шаг в расширении доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса. Это позволит местномум бизнесам расти, внедрять инновации и создавать новые рабочие места», - сказала посол США в Армении Кристина Квин.



«Это сотрудничество не только оказывает поддержку малым и средним предприятиям в Армении, но также является еще одним важным шагом в направлении последовательного углубления экономических отношений между США и Арменией. Эта кредитная программа поможет армянским предприятиям расширяться, развиваться и быть конкурентоспособными как на местном, так и на международном рынках», - сказал заместитель министра экономики Арман Ходжоян.



«Акба банк является одним из лидеров нашей банковской системы и уже много лет демонстрирует стабильные финансовые показатели. Банк внедрил лучшие стандарты, особенно, в сфере корпоративного управления, и долгие годы находится рядом с армянскими бизнесменами, сельскохозяйственным сектором и сферой малого и среднего бизнеса. Опытные специалисты Акба банка стали партнерами и советниками этого делового круга, они рядом с нашими бизнесменами от начала инициатив до их успешного завершения», - сказал член Совета Центрального банка Армении Давид Нагапетян.



Банк контролируется Центральным банком Армении. -0-





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17:48 24.10.2024