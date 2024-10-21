Акба банк размещает драмовые и долларовые облигации объемом $15 млн. и 5 млрд. драмов

Акба банк размещает драмовые и долларовые облигации объемом $15 млн. и 5 млрд. драмов

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Акба банк объявил о публичном размещении купонных не документарных облигаций общим объемом в 15 млн. долларов и 5 млрд. драмов, сообщает пресс-служба банка.

Банк разместит 150 тыс. долларовых и 50 тыс. драмовых облигаций.

Годовая доходность долларовых облигаций составляет 6%, а драмовых облигаций – 11%.

Срок обращения облигаций составляет 60 месяцев, размещение стартовало 21 октября 2024 года и продлится до 2 декабря включительно.

Номинальная стоимость одной драмовой облигации составляет 100 тыс. драмов, а долларовой – 100 долларов.

Для приобретения облигаций инвестор должен заполнить и представить в Акба банк заявку.

Заявка для физических лиц на приобретение облигаций:

- Заявка на приобретение драмовых облигаций

- Заявка на приобретение долларовых облигаций

Заявка для юридических лиц на приобретение облигаций:

- Заявка на приобретение драмовых облигаций

- Заявка на приобретение долларовых облигаций

Согласно закону «О гарантировании компенсаций банковских вкладов физлиц», денежные средства, привлеченные по эмитированным банком номинальным облигациям, считаются гарантированным банковским вкладом и гарантируются «Фондом гарантирования компенсаций по вкладам».

Банк контролируется со стороны ЦБ Армении. -0-

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18:46 21.10.2024

Акба банк, облигации, размещение
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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