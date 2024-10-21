Акба банк размещает драмовые и долларовые облигации объемом $15 млн. и 5 млрд. драмов

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Акба банк объявил о публичном размещении купонных не документарных облигаций общим объемом в 15 млн. долларов и 5 млрд. драмов, сообщает пресс-служба банка.



Банк разместит 150 тыс. долларовых и 50 тыс. драмовых облигаций.



Годовая доходность долларовых облигаций составляет 6%, а драмовых облигаций – 11%.



Срок обращения облигаций составляет 60 месяцев, размещение стартовало 21 октября 2024 года и продлится до 2 декабря включительно.



Номинальная стоимость одной драмовой облигации составляет 100 тыс. драмов, а долларовой – 100 долларов.



Для приобретения облигаций инвестор должен заполнить и представить в Акба банк заявку.



Заявка для физических лиц на приобретение облигаций:



- Заявка на приобретение драмовых облигаций



- Заявка на приобретение долларовых облигаций



Заявка для юридических лиц на приобретение облигаций:



- Заявка на приобретение драмовых облигаций



- Заявка на приобретение долларовых облигаций



Согласно закону «О гарантировании компенсаций банковских вкладов физлиц», денежные средства, привлеченные по эмитированным банком номинальным облигациям, считаются гарантированным банковским вкладом и гарантируются «Фондом гарантирования компенсаций по вкладам».



Банк контролируется со стороны ЦБ Армении. -0-



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18:46 21.10.2024