Америабанк лидирует на ипотечном рынке Армении с долей 22% и портфелем более 285 млрд. драмов

Америабанк лидирует на ипотечном рынке Армении с долей 22% и портфелем более 285 млрд. драмов

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Америабанк в последние годы занимает лидирующие позиции в банковской системе Армении по объему портфеля ипотечных кредитов с долей 22%, заявил руководитель направления долгосрочных банковских услуг Америабанка Ваграм Геворкян.

"Доверие и заинтересованность наших клиентов существенно увеличились. В результате в этом году наш ипотечный кредитный портфель увеличился более чем на 50 млрд. драмов, превысив порог 285 млрд. драмов (по состоянию на 30 сентября 2024 года)", - сказал Геворкян журналистам в пятницу. 

Он отметил, что Америабанк - первый на рынке по своим экосистемным решениям. 

По его словам, за 9 месяцев 2024 года почти 50% ипотечных кредитов были предоставлены онлайн посредством площадки MyHome.

"MyHome - это наша экосистема недвижимости, где представлены интересные и многочисленные предложения рынка. Весь процесс кредитования первичного рынка - выбор квартиры, заявка на кредит, утверждение кредита и так далее - клиенты имеют возможность осуществлять за минуты и онлайн", - сказал Геворкян.

Об Америабанке

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил и продолжает совершенствовать уникальные для рынка продукты, услуги и инновационные площадки, которые направлены на удовлетворение финансовых и нефинансовых потребностей людей.

Америабанк как динамично развивающаяся финтех-среда, предлагает целостные решения, улучшающие качество жизни.

Банк контролируется со стороны Центрального банка Армении. -0-

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17:25 25.10.2024

Америабанк, MyHome, ипотека, кредитование
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