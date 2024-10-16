Более $1 млрд. инвестировано в экономику Армении при помощи Америабанка - гендиректор

Более $1 млрд. инвестировано в экономику Армении при помощи Америабанка - гендиректор

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. С момента начала деятельности банка от международных финансовых организаций для кредитования экономики были привлечены средства, эквивалентные более $1 млрд.  Об этом заявил председатель директората-генеральный директор Америабанка Артак Анесян.

"На развитие малого и среднего бизнеса Армении было направлено более 500 млрд. драмов финансирования", - сказал Анесян.

Он отметил, что десятый год подряд Америабанк является лидером по размеру кредитного портфеля, который по итогам третьего квартала 2024 года составил 1 трлн. 130 млрд. драмов. По его словам, в течение последние 5 лет  Америабанк является одним из самых крупных налогоплательщиков в Армении, перечислив в госбюджет 58 млрд. драмов в виде налогов.

Америабанк

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Объем активов Америабанка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am.

Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится обеспечить высокое качество обслуживания в современном цифровом мире, предлагая комплексные решения для улучшения качества жизни в надежной и безопасной среде ($1 - 387.28 драма). -0-

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17:21 16.10.2024

Америабанк, Анесян, Армения
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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