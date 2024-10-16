ЕБРР и Ernst & Young проведут исследование конкурентности малого и среднего Армении

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. Министерство экономики РА в сотрудничестве с ЕБРР и при содействии международной аудиторско-консалтинговой корпорации Ernst & Young инициировало исследование конкурентности малого и среднего бизнеса (МСБ) Армении.



"Цель исследования - раскрыть потенциал роста и возможности МСБ с обозначением проблем и вызовов. Исследование будет сконцентрировано вокруг таких сфер, имеющих приоритетное значение для экономики, как "производство продуктов питания и напитков", "производство текстиля, одежды и кожаных изделий", "фармацевтическое, научно-исследовательское и технологическое производство", "компьютерное программирования и консалтинговые услуги", - заявили в Минэкономики.



Ожидается, что выявив важнейшие факторы роста и возможные препятствия, исследование поспособствует разработке политики и программ содействия для повышения устойчивости и производительности МСБ Армении и расширению экспортных рынков.



В результате будет рассмотрена целесообразность создания Центра повышения конкурентоспособности МСБ в Армении, в функции которого будет входит поддержка субъектов сферы, обмен знаниями и стратегическое развитие с учетом меняющихся потребностей МСБ.





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17:38 16.10.2024