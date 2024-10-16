ЕБРР и Ernst & Young проведут исследование конкурентности малого и среднего Армении

ЕБРР и Ernst & Young проведут исследование конкурентности малого и среднего Армении

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. Министерство экономики РА в сотрудничестве с ЕБРР и при содействии международной аудиторско-консалтинговой корпорации Ernst & Young инициировало исследование конкурентности малого и среднего бизнеса (МСБ) Армении. 
 
"Цель исследования - раскрыть потенциал роста и возможности МСБ с обозначением проблем и вызовов. Исследование будет сконцентрировано вокруг таких сфер, имеющих приоритетное значение для экономики, как "производство продуктов питания и напитков", "производство текстиля, одежды и кожаных изделий", "фармацевтическое, научно-исследовательское и технологическое производство", "компьютерное программирования и консалтинговые услуги", - заявили в Минэкономики. 

Ожидается, что выявив важнейшие факторы роста и возможные препятствия, исследование поспособствует разработке политики и программ содействия для повышения устойчивости и производительности МСБ Армении и расширению экспортных рынков. 

В результате будет рассмотрена целесообразность создания Центра повышения конкурентоспособности МСБ в Армении, в функции которого будет входит поддержка субъектов сферы, обмен знаниями и стратегическое развитие с учетом меняющихся потребностей МСБ. 

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

17:38 16.10.2024

Армения, МСБ, исследование, Ernst & Young, ЕБРР
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

20:51 Захарова прокомментировала предложение Пашиняна о мониторинге Россией безопасности региональных маршрутов по территории Армении

20:26 МИД России заявил о возможности возвращения на Родину вынужденно переселенных арцахцев

18:19 В Армении растет тенденция борьбы с контролем использования соцсетей среди подростков – ВОЗ

Самые популярные

В течение двух недель вся партия из 171 нового автобуса и 15 ...
13/10 В течение двух недель вся партия из 171 нового автобуса и 15 ...
« Октябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×