Фактическая годовая процентная ставка 0% - для приобретения автомобилей JAC Motors Armenia

Фактическая годовая процентная ставка 0% - для приобретения автомобилей JAC Motors Armenia

ЕРЕВАН, 29 октября. /АРКА/. Акба Лизинг и JAC Motors Armenia представляют беспрецедентное предложение, в рамках которого можно приобрести «пикапы» JAC и широкий модельный ряд автомобилей коммерческого класса со сроком погашения 3 года, фактической годовой процентной ставкой 0%, бесплатной страховкой КАСКО. Это эксклюзивное предложение будет действовать до 31 декабря этого года включительно.

«Акба Лизинг объявляет об эксклюзивном сотрудничестве с JAC Motors Armenia, направленном на развитие бизнеса в Армении. Мы предлагаем приобрести грузовой и пассажирский автомобиль JAC и грузовики разных размеров со сроком погашения до 3 лет, годовой фактической процентной ставкой 0%, получая бесплатно страхование КАСКО", - отметил руководитель отдела управления продажами компании «Акба Лизинг» Айк Андреасян.

Директор-основатель JAC Motors Armenia Артак Зопунян сообщил, в свою очередь, что в результате многомесячной работы как с «Акба Лизинг», так и с партнерами в Китае, стало возможным сделать это эксклюзивное предложение - приобретение грузовых и легковых автомобилей JAC Motors Armenia с фактической годовой процентной ставкой 0%.

Акба Банк является 100% акционером Акба Лизинг.

Акба Лизинг контролируется Центральным банком Армении.

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Акба Лизинг, JAC Motors Armenia
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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