КГД Армении выявил скрытый оборот реализации на 300 млн. драмов

ЕРЕВАН, 30 октября. /АРКА/. Комитет по госдохдам Армении выявил на днях скрытый оборот примерно на 300 млн. драмов, сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, поступили оперативные данные о том, что индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей продуктами питания и хозтоварами в селе Карби Арагацотнской области берет наличную плату за продаваемые товары и вместо чека контрольно-кассового аппарата предоставляет только документ внутреннего расчета, избегая таким образом уплаты налогов в особо крупном размере. После проверок эта информация подтвердилась.



Были получены фактические данные о том, что в течение 2024 года предприниматель скрыл оборот реализации примерно на 300 млн. драмов ($775,1 тыс.). Соответствующие налоговые расчет показали, что индивидуальный предприниматель не выплатил налоги на сумму в 50 млн. драмов ($129,2 тыс.).



Бизнесмен представил в налоговый орган уточненные расчеты НДС и акцизного налога, сформировавшиеся в результате чего дополнительные налоговые обязательства в размере 50 301 618 драмов были полностью погашены. ($1 - 387.06 драма) -0-



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13:56 30.10.2024