Новая инвестплатформа БРИКС необходима для безопасного инвестирования в быстроразвивающиеся рынки - Путин

Новая инвестплатформа БРИКС необходима для безопасного инвестирования в быстроразвивающиеся рынки - Путин

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Новая инвестиционная платформа БРИКС необходима, чтобы страны имели возможность надежно и безопасно инвестировать в быстроразвивающиеся рынки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Касаемо инвестиционного процесса, вот это очень важная вещь и для таких стран, как Саудовская Аравия, Россия и других стран - Китай, Индия. Очень важно иметь возможность надежно и безопасно инвестировать в быстроразвивающиеся рынки, вот это чрезвычайно важная вещь. В этом заключается наше предложение по созданию вот этой новой инвестиционной платформы", - цитирует его ТАСС.

Путин также напомнил, что Новый банк развития БРИКС "пока небольшой", но уже профинансировал 100 проектов на общую сумму около $32-33 млрд. -0-

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09:12 25.10.2024

Путин, БРИКС, инвестиции
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