Прайвит-клиенты Ардшинбанка будут обслуживаться в новом офисе

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Ардшинбанк 21 октября открыл новый офис по обслуживанию клиентов прайвит-банкинга по адресу Северный проспект, 10, сообщает пресс-служба банка.



Главная задача офиса – предоставить премиальным клиентам комплексный пакет услуг, индивидуальный подход, особые условия обслуживания и при этом максимально экономить их время.



На открытии присутствовали руководители Ардшинбанка, представители крупного бизнеса, топ-менеджеры компаний, индивидуальные предприниматели и клиенты.



Новый офис соответствует идеологии особого отношения Ардшинбанка к клиентам прайвит-банкинга. Он современный и классический одновременно, что символизирует новейшие подходы к работе при сохранении лучших традиций классического банковского дела. В офисе имеются комфортабельные переговорные комнаты, где клиенты могут общаться со своим личным менеджером. Также имеется фирменный переговорный зал международной платежной системы Mastercard, который будет обслуживать держателей премиальных карт Mastercard Ардшинбанка, при этом позволяя им воспользоваться эксклюзивными привилегиями партнеров этой платежной системы в сфере бизнеса, культуры, страхования путешествий, образа жизни и других видов личного развития.



Давид Згудадзе, региональный директор Mastercard в Грузии и Армении, присутствующий на церемонии открытия, в своей приветственной речи, в частности, сказал: «Мы рады открытию нового офиса прайвит-банкинга Ардшинбанка, который отражает эксклюзивность премиальных услуг, лидером которых является Mastercard. В специальной зоне с брендингом Mastercard, мы предлагаем клиентам Ардшинбанка уникальные преимущества наших премиальных карт и эксклюзивный опыт в их обслуживании. Это партнерство укрепляет нашу приверженность предоставлению держателям карт этого сегмента не только лучших банковских решений, но и особого образа жизни».



Открывая новый центр обслуживания, заместитель председателя правления Ардшинбанка, директор прайвит банкинга Артур Гюлазян, подчеркнул: «Ардшинбанк постоянно и успешно развивает свои предложения по предоставлению услуг в сфере прайвит-банкинга, стремится учитывать все потребности своих требовательных клиентов, особенно с учетом роста спроса на цифровые продукты. За последние годы нами проделана большая работа в этом направлении, значительно выросла клиентская база прайвит-банкинга, что является главным ориентиром и стимулом для дальнейшего развития этого направления бизнеса. Сегодняшнее открытие офиса – яркое доказательство серьезности наших намерений».



Добавим, что на днях финансовый журнал Global Banking & Finance Review во второй раз признал прайвит-банкинг Ардшинбанка лучшим в Армении. Это уже третья награда Ардшинбанка по данному направлению. В 2023 году банк уже получал звание лучшего от Global Banking & Finance Review, в 2024 году прайвит-банкинг Ардшинбанка также признан лучшим в Армении по версии международного журнала Asian Banking and Finance. Следует отметить, что Ардшинбанк неоднократно признавался лучшим различными международными структурами, такими как The Banker, Global Finance, Euromoney, Thomson Reuters, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Евразийский банк развития и др.



Деятельность Ардшинбанка регулируется Центральным банком Республики Армения. -0-



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18:58 21.10.2024