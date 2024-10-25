Приобрести жилье никогда не было так просто: Америабанк представил экосистему MyHome на TOON EXPO 2024

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Лидер армянского ипотечного рынка Америабанк 25-27 октября принимает участие в самой большой выставке Армении TOON EXPO 2024.



"Мы участвуем в TOON EXPO 2024, представляя нашу экосистему MyHome - наши виды ипотечных и инвестиционных кредитов, которые дают возможность приобрести недвижимость в Ереване, областях, за границей. Они доступны как для резидентов Армении, так и наших соотечественников из диаспоры. Мы представим также все программы государственной поддержки, к которым присоединилась Америя и которые дают дополнительные кредитные льготы тем клиентам, которые хотят приобрести недвижимость", - сказал журналистам на выставке руководитель направления долгосрочных банковских услуг Америабанка Ваграм Геворкян.



По его словам, что касается вторичного рынка, то представлены более 1000 квартир, а банк сотрудничает с авторитетными компаниями сферы. В ближайшем будущем будут внедрены автоматические решения, касающиеся вторичного рынка недвижимости.



"Становясь клиентом Америабанка и выбирая определенные продукты банка, в том числе, оформив кредит посредством площадки MyHome, клиенты получают возможность участвовать в большом розыгрыше, главным призом которого является квартира в Ереване", - сказал Геворкян.



Он также сообщил о льготах для посетителей павильона Америабанка на TOON EXPO. "Тех, кого интересуют ипотечные и инвестиционные кредиты, мы приглашаем в наш павильон, чтобы подробно представить наши льготы. Рад сообщить, что уже есть утвержденные кредиты клиентов, которые обратились за ними в ходе TOON EXPO 2024", - сказал Геворкян.



Об Америабанке



Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил и продолжает совершенствовать уникальные для рынка продукты, услуги и инновационные площадки, которые направлены на удовлетворение финансовых и нефинансовых потребностей людей.



Америабанк, как динамично развивающаяся финтех-среда, предлагает целостные решения, улучшающие качество жизни.



Банк контролируется со стороны Центрального банка Армении.



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17:59 25.10.2024