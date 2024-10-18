Штраф порядка 42 млн. драмов наложен в сентябре на 48 компаний в Армении за незарегистрированных сотрудников

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. В результате проведенных в сентябре надзорных работ у 48 налогоплательщиков в Армении зафиксирован прием на работу сотрудников без регистрации, штраф составил 41.750 млн. драмов, сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам.



При этом 17 налогоплательщиков оштрафованы на 32 млн. драмов за наличие 3 и более незарегистрированных наемных работников.



В частности, такие случаи зафиксированы в сферах общественного питания, торговли и строительства. ($1 - 387.47 драма). -0-





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13:13 18.10.2024