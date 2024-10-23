В январе-сентябре 2024 года Армения экспортировала 2500 тонн картофеля - министр

В январе-сентябре 2024 года Армения экспортировала 2500 тонн картофеля - министр

ЕРЕВАН, 23 октября. /АРКА/. Министр экономики Армении Геворк Папоян сообщил, что если в прошлом году картофель не экспортировался, то в текущем году за январь-сентябрь уже экспортировано 2500 тонн. 

"Наши фермеры утверждали, что из-за больших объемов импорта картофель не продавался. В прошлом году было импортировано 7500 тонн, а в этом году за 10 месяцев всего 500 тонн, причем исключительно семян. Можно сказать, что в этом году в Армению картофель не импортировался", - сказал он.  

При этом он сообщил о проблеме со снегом в этом году и пообещал техническую помощь Минэкономики, чтобы спасти картофель. 

"В этом году в той же Гегаркуникской области снег выпал рано, до того, как закончился сбор картофеля. Мы провели рабочее совещание с губернатором, министерство и область предоставят фермерам имеющуюся технику, пока снег тает, чтобы быстрее собрать картофель", - сказал министр. -0-

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20:05 23.10.2024

картофель, Армения, Папоян, экспорт, импорт
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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